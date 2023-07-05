بالمواعيد وطريقة التخصيص.. خريطة طرح الإسكان للمحلات التجارية الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان ممثلة في أجهزة المدن عدد من المحلات التجارية والوحدات الإدارية وبعض الأنشطة التجارية الأخرى، للبيع بالمزاد العلني، وجاءت كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم على النحو التالي:

الشيخ زايد:

قال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم طرح 14 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح من (12م2: 50م2)، أسفل العمارات السكنية بالحي الـ13 للبيع في مزاد علني.

وأضاف مصطفى، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من الجهاز، وستعقد جلسة المزاد يوم الأربعاء 26 يوليو 2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية.

15 مايو:

وفي برج العرب أعلن المهندس السيد همام، رئيس الجهاز، أنه تم طرح 18 محلًا تجاريًا ومخبزا بمساحات تتراوح من 19م2: 278م2، بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

ويتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، وستعقد جلسة المزاد يوم الأحد 16 يوليو، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية.

مدينة الشروق:

قال المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم طرح مطعمين بمساحة 562.5 متر مربع لكل مطعم على حدة، مشيرا إلى أن مساحة المبنى الداخلي 225 م2 والباقي مساحة إشغال خارجي بالمنطقة المحصورة بين المنطقة التاسعة عمارات والحي الأول شرق بجوار نادي جرين هيلز، وكذا طرح 4 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 22 م2: 39 م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأكد رئيس جهاز الشروق، أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الاثنين 31 يوليو 2023 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.