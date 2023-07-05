شعراء ومثقفون في عزاء الشاعر محمود قرني - صور

كتب- محمد شاكر:

انطلق، منذ قليل، عزاء الشاعر الكبير محمود قرني، في مسجد آل رشدان بمدينة نصر، وتوافد عدد من المثقفين والأدباء والشعراء، لتقديم واجب العزاء في الشاعر الراحل.

وجاء على رأس الحضور، الشاعر أحمد الشهاوي، والدكتور جمال زهران، الدكتور أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب عزت القمحاوى، والشاعر فارس خضر، والناقد الدكتور يسرى عبد الله، والأردنى الشاعر موسى حوامدة، والشاعر فتحى عبد السميع، والكاتب سعد القرش، والشاعر أحمد المريخي.

ولد محمود قرني عام 1961 في مدينة الفيوم، وأقام في القاهرة، بعدما حصل على درجة الليسانس في القانون، من جامعة القاهرة 1985.

أسس قرني مع آخرين ملتقى قصيدة النثر بالقاهرة لدورتين متصلتين في 2009 و 2010 بمشاركة أكثر من أربعين شاعرا عربيا، كما أسس جماعة شعراء "غضب" المعنية بقصيدة النثر ، كما شارك في تأسيس العديد من الفعاليات الثقافية.

حصل على درجة ليسانس في القانون من جامعة القاهرة، عمل بالمحاماة لفترة وجيزة، وشارك في العديد من مهرجانات الشعر العربية والدولية، مثل: مهرجان الشعر العربي الثالث بالمغرب، ومهرجان جرش، وأسبوع الثقافة المصرية بالكويت.