بيان حكومي عاجل بشأن أنباء وقف استيراد 23 سلعة لمدة 3 أشهر
كتب - عمر كامل:
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من منشور تعليمات منسوب لرئيس مصلحة الجمارك على مواقع التواصل الاجتماعي بحظر استيراد عدد من السلع لمدة ٣ أشهر، لا أساس له من الصحة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، اليوم، أنه بالتواصل وزارة المالية، نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لمنشور التعليمات المنسوب لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عدد من السلع لمدة ٣ أشهر، وأنه لا صحة للمنشور المتداول، المنسوب كذبًا للجريدة الرسمية التي لا تنشر أي «منشور تعليمات».
وأكدت وزارة التجارة والصناعة عدم صدور أية قرارات جديدة بحظر الاستيراد، وأهابت الوزارتان بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وتداولت على مواقع التواصل الاجتماعي، منشور منسوب لرئيس مصلحة الجمارك، بشأن وقف استيراد 23 سلعة لمدة 3 شهور.
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