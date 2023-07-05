نقيب المحامين يُدين الاعتداءات الصهيونية على جنين: تحدٍ صارخ للقانون الدولي
كتب- إسلام لطفي:
أدان رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، نقيب محامي مصر، اعتداءات الكيان الصهيوني على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، التي خلفت شهداء ومصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء.
واستنكر نقيب محامي مصر في بيان له، اليوم، الإصرار الصهيوني السافر على مواصلة الاعتداءات وارتكاب المجازر واستخدام البطش لإرهابٍ أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يواصلون القيام بواجبهم الوطني تجاه قضيتهم، مشيراً الى أن هذه الاعتداءات تعد بمثابة تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقال رئيس اتحاد المحامين العرب، إن استمرار سلطات الاحتلال الصهيوني في ممارساتها العدوانية والبشعة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية؛ سببه الرئيسي صمت وتخاذل المجتمع الدولي المستمر وغير المبرر.
وطالب عبدالحليم علام، المجتمع الدولي بسرعة التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر نفسه فوق كل القوانين، ودعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع في وجه هذا الكيان المحتل الذي يعبث بحقوق الفلسطينيين الأبرياء، ومنع تعدِّيه السافر والمتواصل على أرضهم وممتلكاتهم.
سوق مصراوى
-
أفضل أدوات حديثة تسهل عليكي تنظيف المنزل تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مشروبات التخسيس وحرق الدهون الجسم بأسعار تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ساعة ذكية مقاومة للماء لعام 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أرخص أسعار التيشرتات الرجالي.. تبدأ من 49 جنيهاتفاصيل
-
أفخر العطور الرجالية لصيف منعش وبأقل من 200 جنيهتفاصيل
-
أفضل لاب توب للعمل والدراسة.. بقسط شهري يبدأ من 178 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: