وفد "صحة النواب" يتفقد مستشفى العبور بالسويس

كتب- نشأت علي:

تفقد وفد برلماني من لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائبة سهير عبد الحميد، اليوم الأربعاء، مستشفى العبور بحي الكويت بالسويس، في ثاني أيام زيارة الوفد الميدانية في محافظة السويس.

تأتي الزيارة لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي؛ والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

واستقبل الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والدكتور أسامة القمحاوي، مدير مستشفى العبور، الوفدَ البرلماني، واصطحب الوفد في جولة تفقدية في المستشفى الذي يحتوي على العيادات الخارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ، بجانب عيادات الأطفال وعيادات تنظيم الأسرة والصيدلة المجاني والحضانات، وقام بشرح تفصيلي لمحتويات المستشفى للوفد البرلماني .

واستمع النواب إلى شكاوى المواطنين المترددين على المستشفى ومدى جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة سير العمل والتطوير في كل أقسام المستشفى.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنة الصحة ووكيل اللجنة النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبد الحميد والنائبة إيناس عبد الحليم والنائبة أمنية رجب، والنائب محمود أبو الخير، والنائبة ميرفت عبد العظيم، والنائب محمود العزب، والنائب أحمد دندش، والنائب محمود مشعل، والنائبة سمر سالم.

يُذكر أن الوفد البرلماني من لجنة الصحة، بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، يقوم بزيارة ميدانية لمحافظة السويس على مدار ثلاثة أيام؛ تفقدوا خلال اليوم الأول مستشفى السويس العام والحميات، بجانب استقبال محافظ السويس الوفد البرلماني، أمس، في ديوان عام المحافظة.