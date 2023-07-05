بالعاصمة ويندهوك.. تفاصيل لقاء رئيس جامعة عين شمس بنائب رئيس جمهورية ناميبيا

كتب- عمر كامل:

التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بمعالي نائب رئيس جمهورية ناميبيا Nangolo Mbumba، والوزيرة Itah Kandji-Murangi وزيرة التعليم العالي والتدريب والابتكار بجمهورية ناميبيا، وعدد من رؤساء الجامعات الأفريقية، وذلك خلال زيارته الحالية لجمهورية ناميبيا.

وخلال اللقاء تم بحث أوجه التعاون المرتقب بين الجانبين للاستفادة بخبرات جامعة عين شمس المصرية في العديد من التخصصات العلمية والبحثية و ما تمتلكه من خبرات أكاديمية ذات سمعة دولية مرموقة.

وركّز الجانبان على أهمية التعليم والبحث العلمي في تحقيق خطط التنمية المستدامة للقارة السمراء وفق أجندة أفريقيا ٢٠٦٣.

ويجري حالياً الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس زيارة لجمهورية نامبيا، ضمت الزيارة لقاء الدكتور محمود المتيني بنائب رئيس جمهورية ناميبيا Nangolo Mbumba

Itah Kandji-Murangi لبحث أوجه التعاون المرتقب بين الجانبين للاستفادة بخبرات جامعة عين شمس في العديد من التخصصات العلمية والبحثية و ما تمتلكه من خبرات أكاديمية ذات سمعة دولية مرموقة.

‎وشارك الدكتور محمود المتيني احتفال السفارة المصرية بمقرها في العاصمة ويندهوك بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية بحضور لفيف من السفراء وأعضاء الهيئات الدبلوماسية و الشخصيات البارزة.

‎وعلى مدار ثلاثة أيام يشارك أمحمود المتيني رئيس جامعة عين شمس خلال زيارته لجمهورية نامبيا في مؤتمر رؤساء الجامعات الأفريقية في نسخته ال ٨٢، تحت عنوان " تعزيز التميز في التعليم العالي الأفريقي"، ويسعى المؤتمر إلى التركيز بشدة على التميز والمبادرات الناجحة في التعليم العالي الأفريقي.