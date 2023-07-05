"الرقابة الصحية" تنظم برنامجا تدريبيا على معايير جودة المراكز الطبية

كتب- أحمد جمعة:

نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لطب وجراحة الأسنان بوزارة الصحة، برنامجًا تدريبياً لمراكز طب الأسنان التابعة للإدارة؛ للتعريف بمعايير GAHAR الخاصة باعتماد المراكز الطبية المتخصصة.

وصرح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن مركز التدريب بالهيئة قام بتنظيم البرنامج في إطار تفعيل خطة التدريب المشتركة بين الهيئة وبين إدارة طب وجراحة الأسنان بهدف حصول مراكز طب الأسنان على شهادة الاعتماد تمهيدا لتقديم حزم خدمات علاج الأسنان لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف في بيان اليوم، أن البرنامج شارك به ٩٠ متدربا من فرق الجودة والعاملين بمراكز طب وجراحة الأسنان بمحافظات بورسعيد، والقاهرة، والاسكندرية، والمنصورة، ودمنهور، وأنه شمل نظرة عامة على عملية الاعتماد وقواعد حساب مجموع درجات استيفاء المعايير، إلى جانب عناصر التطابق مع كل معيار، خاصة المعايير المتعلقة بأمان وسلامة المريض، ومنع انتشار العدوى، والخدمات التشخيصية والتكميلية، والمعايير الخاصة بالجراحة والتخدير وتسكين الآلام ، وسلامة الدواء.

شارك بتقديم البرنامج نخبة من خبراء جودة الرعاية الصحية على رأسهم كل من: الدكتور السيد العقده، الدكتور ولاء عبداللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور محمد السايس، مدير عام الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية، الدكتور أحمد الشلبي، مدير التدقيق الإكلينيكي بالرقابة الصحية، الدكتورة آيه بسطاوي، عضو الإدارة العامة للدعم الفني للمنشآت الصحية.

يذكر أن معايير اعتماد المراكز الطبية المتخصصة الصادرة عن الهيئة حصلت على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" بنسبة نجاح بلغت 97% وهي تنطبق على المنشآت الصحية التي تقدم الرعاية بمدة إقامة أقل من ٢٤ ساعه مثل؛ مراكز الكلى، مراكز الأسنان، مراكز جراحات اليوم الواحد، مراكز الرمد، مجمع العيادات، الصيدليات العامة، والعيادات الخاصة