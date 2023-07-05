دون زيادة أسعار.. "التموين": صرف 30% من مقررات يوليو حتى الآن

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها مستمرة في صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، وإنه تم صرف ما يقرب من 30% من مقررات شهر يوليو الجاري حتى الآن، مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية؛ لصرفها ضمن مقررات شهر يوليو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وقامت الوزارة بتوفير أيضًا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

اقرأ أيضًا:

التموين: موسم الأرز الجديد يبدأ في سبتمبر ويعزز المخزون الاستراتيجي