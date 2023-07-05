دون زيادة أسعار.. "التموين": صرف 30% من مقررات يوليو حتى الآن
كتب- محمد سامي:
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها مستمرة في صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، وإنه تم صرف ما يقرب من 30% من مقررات شهر يوليو الجاري حتى الآن، مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية؛ لصرفها ضمن مقررات شهر يوليو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
وقامت الوزارة بتوفير أيضًا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
اقرأ أيضًا:
التموين: موسم الأرز الجديد يبدأ في سبتمبر ويعزز المخزون الاستراتيجي
سوق مصراوى
-
أفضل لاب توب للعمل والدراسة.. بقسط شهري يبدأ من 178 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ساعة ذكية مقاومة للماء لعام 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
3 وصفات صحية وشهية يمكن إعدادها بالهاند بليندرتفاصيل
-
أفضل كابل USB للشحن السريع بأسعار تبدأ من 28 جنيهاتفاصيل
-
أفضل تلفزيون سمارت HD أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
تبدأ من 25 جنيها.. أسعار منتجات العناية للبشرة في الصيفتفاصيل
فيديو قد يعجبك: