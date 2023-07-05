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الصين تعلق على حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

11:12 ص الأربعاء 05 يوليه 2023

الصين

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(وكالات)

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، على حادثة حرق نسخة من القرآن خلال مظاهرة أمام مسجد في السويد الأمر الذي أثار ضجة وإدانات عربية وإسلامية واسعة.

وفي رد على سؤال وردها، قالت نينغ في الملخص اليومي للخارجية الصينية: "تتمسك الصين دائمًا بالاحترام المتبادل والشمولية والتعلم المتبادل بين الحضارات، وتعارض بشدة الأعمال المتطرفة التي تهاجم المعتقدات الدينية المختلفة وتحرض على الصدام الحضاري وجميع أشكال الإسلاموفوبيا".

وتابعت قائلة: "لقد قدمت الحضارة الإسلامية مساهمة مهمة في حضارات العالم. يجب احترام العقيدة الإسلامية والمشاعر الدينية. لا ينبغي أن تكون ’حرية التعبير‘ المزعومة ذريعة لإذكاء الصراعات والعداء بين الحضارات".

وأضافت: "ستعمل الصين مع المجتمع الدولي للدفاع عن روح مبادرة الحضارة العالمية، وتعزيز التبادلات بين الحضارات والحوار من خلال إجراءات ملموسة، وحماية تنوع الحضارات العالمية بشكل مشترك".

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