ارتفاع الرطوبة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لـ72 ساعة مقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض اليوم بقيم تصل إلى درجتين بالمقارنة بأمس الثلاثاء، وذلك على أغلب محافظات الجمهورية.

وأضافت غانم، أن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 34 إلى 35 درجة حتى بداية الأسبوع المقبل، بينما تكون الحرارة المحسوسة بين 36 و37 درجة وهي المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

وأكدت عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة مرتفعة خلال الفترة الحالية وهو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، والتي تصل إلى 75% على القاهرة و85% على السواحل الشمالية، و55% على المناطق الجنوبية.

وتابعت: "الطقس نهارا سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ويكون شديد الحرارة على المناطق الجنوبية".

وأشارت إلى أنه خلال فترات الليل، تكون الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء، لا سيما مع النشاط النسبي في حركة الرياح على بعض المحافظات، ما يساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير.