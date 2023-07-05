تختصر الوقت.. خريطة أحدث 10 محاور مرورية في القاهرة

كتب- محمد نصار:

تعمل محافظة القاهرة على استكمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية أو لربط محاور مرورية بغيرها من خلال وصلات تختصر الوقت وتسهل تنقل المواطنين.

ويستعرض مصراوي خريطة أحدث المحاور المرورية في محافظة القاهرة وذلك على النحو التالي:

1- محور ياسر رزق

يعتبر محور ياسر رزق محورا مروريا مهما حيث سيربط منطقة المقطم بعدد من المناطق الأخرى داخل القاهرة مثل وسط البلد وطريقي صلاح سالم والأوتوستراد.

كما يصل محور ياسر رزق بين محوري المشير والحضارات في منطقة الفسطاط، ويبدأ من نقطة تقاطعه مع محور سميرة موسى.

2- محور عبد المجيد محمود

يتم العمل في الوقت الحالي على إنشاء محور المستشار عبد المجيد محمود في محافظة القاهرة من أجل تيسير الحركة المرورية وخاصة في منطقة المقطم.

ويبلغ طول محور المستشار عبد المجيد محمود 7 كم، ويعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها بالقاهرة الكبرى، وينقل الحركة المرورية من محور الشهيد إلى محور ياسر رزق بالمقطم ومنه إلى صلاح سالم ومحور الحضارات وصولا إلى كورنيش النيل.

ومن المستهدف أن يؤدي محور عبد المجيد محمود بعد الانتهاء منه إلى تخفيف الضغط عن شارع 9 بالمقطم، وعن محور ياسر رزق.

3- محور شمال طرة

يتم في الوقت الحالي تنفيذ محور شمال طرة وهو عبارة عن محور وكوبري جديد يربط محور حسب الله الكفراوي ليعلو طريق الأتوستراد بكوبري ثم محور أرضي بشارع شمال طرة، ثم كوبري شمال طرة وكورنيش النيل ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول 6 كيلو متر.

4- محاور المرج

بدأت محافظة القاهرة العمل في تنفيذ محورين من أصل 7 محاور جديدة مستهدف إقامتها في منطقة المرج بمحافظة القاهرة.

وقال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تم بدء العمل بالفعل في محوري الترولي ومؤسسة الزكاة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لمصراوي، أنه يتم في الوقت الحالي أعمال حصر العقارات المتعارضة مع مسارات المحاور من أجل إزالتها بعد تعويض أصحابها.

وتعمل محافظة القاهرة على تنفيذ 7 محاور مرورية جديدة في منطقة المرج بنطاق المنطقة الشرقية للمحافظة وذلك من أجل حل أزمة التكدسات المرورية والتسهيل على المواطنين.

وتشمل المحاور الجديدة التي يتم إنشائها في منطقة المرج: (محور المحطة الغربي من المرج حتى رمسيس - محور مؤسسة الزكاة من نزلة الدائري حتى كوبري المؤسسة ومسطرد - محور الفردوس وشارع الترولي - محور شارع عبد الله رفاعي لربط محمد نجيب - محور محمد نجيب - محور شارع الشهيد - محور الشيخ منصور).