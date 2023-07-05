تفاصيل وشروط.. بدء قبول دفعة جديدة بمعهد "القمة للتمريض"

كتب_محمد صلاح:

أعلنت شركة الخدمات الطبية برئاسة الدكتور محمد إسماعيل سليم، بدء قبول دفعة جديدة من الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية في "معهد القمة للتمريض" وهو معهد فني للتمريض بنظام الخمس سنوات للعام الدراسي 2024/2023.

وبحسب بيان للشركة، فإن المعهد يهدف لمواجهة النقص في أطقم التمريض المؤهلة داخل مستشفيات وعيادات شركة الخدمات الطبية وخارجها، وكذلك تخريج تمريض مؤهل علميا واخلاقيا على أعلى مستوى.

وفيما يتعلق بشروط وقواعد القبول بالمعهد على النحو التالي : _

• مدة الدراسة خمس سنوات دراسية .

• المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك .

• الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي في ذات عام التقدم .

• القبول طبقاً لأعلي المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الادنى بعد الإنتهاء من أعمال التنسيق

• أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي

على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصاً على مبدأ التوطين .

• إلا تكون الطالبة من محافظة آخرى

• المصاريف الدراسية 10000 جنيه ( فقط عشرة الاف جنيهاً لاغير ) لكل صف

دراسي للطالبة بالإضافة إلى سحب كراسة الشروط بمبلغ 1000 ( فقط ألف جنيهاً لاغير) .

- ضرورة اجتياز الإختبارات الاتية : -

* الإملاء في اللغة العربية ( سبع درجات من عشرة )

*إختبار اللغة الإنجليزية ( سبع درجات من عشرة )

*إختبار الحاسب الالي ( سبع درجات من عشرة ) نظري وعملي

*الكشف الطبي : بواســطة اللجان الطبية بمستشفى الكهرباء بألماظة

( كشف نظـر- كشـف باطني – إختبــــار المخدرات – كشف لياقـة طبية للطالبة).

- كشف الهيئة ( الإختبار الشخصي واختبار القدرات )

*الإختبار النفسي بواسطة أخصائي الامراض النفسية – قوة الملاحظة – اللياقة في

الحديث – سرعة الإستجابه ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة -

الخلو من العيوب الخلقية – حسن المظهر – سلامة النطق – التناسق بين الطول

والوزن ......)

- في حالة إجتياز المتقدمين الإختبارات السابقة يتم إتخاذ الإقرارات الاتية :

* إقرار علي ولي الامر بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الإنتهاء من إجراءات التنسيق

وإعلان النتيجة .

* تعهد الطالبة وولي الامر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل بشركة الخدمات الطبية وطبقاً لما تحدده وزارة الصحة والسكان .

* عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة .

* عدم النقل من معهد لأخر أثناء فترة الدراسة ( يتم النقل خلال فترة الاجازة الصيفية

ونجاح الطالبة ويشترط النقل لمعاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة لوزارة الصحة وفي حالة طلب النقل لجهة أخري يتم دفع المصاريف الدراسية للخمس سنوات كاملة .

* إقرار بخصوص كورس اللغة الإنجليزية وإحضار ما يثبت ذلك قبل إستلام أصل التكليف

ويبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 5 يوليو ولمدة أسبوعين.