دون أي رسوم.. 7 خدمات مجانية في مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

يقدم مطار القاهرة الدولي خدمات مجانية للمسافرين طوال العام ودون أي مقابل للتيسير على الركاب وأسرهم.

ويستعرض "مصراوي" الخدمات التي يتم استخدامها للتنقل داخل المطار مثل (الشاتل باص ، القطار الكهربائي ، الكراسي المتحركة ، الجولف كار ، عربة الحقائب ، الجراج المتعدد ، المشاية الكهربائية).

1- الشاتل باص

يتواجد موقف ثابت له أمام مباني الركاب بالمطار وذلك لنقل الركاب وأسرهم والعاملين بالمطار ما بين مبنى 1 المعروف بالمطار القديم الي موقف الاتوبيسات ثم التوجه إلى الصالة الموسمية المخصصة للحج والعمرة ومبنى الركاب 3 ومبني الركاب 2 ثم موقف الاتوبيسات وكل ذلك مجانا .

2 - القطار الكهربائي

ينطلق من مبني الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم ثم يتجه الي الجراج المتعدد ثم مبنى الركاب 2 ومبنى 3 لنقل الركاب وأسرهم والعاملين بالمطار ، وتلك الخدمة تقدم مجانا دون دفع أي رسوم .

3 - الكراسي المتحركة

تتواجد أماكن ثابتة لها أمام صالات السفر والوصول بالمطار ، ويتواجد فرد مع الكرسي يقوم بخدمة الراكب منذ لحظة وصوله المطار ، ويقوم بإنهاء إجراءات سفره وايصاله الى باب الطائرة وهي خدمة مجانية تقدم الركاب كبار السن أو المصابين او ذوي الهمم وكلها مجانية دون أي مقابل .

4 - الجولف كار

تتواجد داخل صالات المطار أو في الجراج المتعدد لخدمة كبار السن وكلها مجانية دون أي مقابل بهدف راحة الركاب ومساعدتهم على إنهاء الإجراءات .

5 - عربة الحقائب

صغيرة الحجم متاحة للجميع في صالات المطار وهي خدمة مجانية لأي راكب للتسهيل عليه أثناء السفر أو الوصول ، لكن كبيرة الحجم منها هي التي يتم تحصيل مقابل مادي عليها بإيصال ويكون موجود معه فردين لحمل الحقائب .

6 - الجراج المتعدد

يتكون من عدة طوابق لتخفيف الحمل على أماكن انتظار السيارات داخل مباني الركاب ، ويسمح للجميع بالانتظار داخله دون تحصيل أي رسوم اضافية وذلك بسبب انه عندما يصل الراكب بسيارته أو عن طريقة سيارة أحد من أقاربه يحصل على تذكرة دخول المطار لانتظار السيارات وتكون بمبلغ 20 جنيه لأول 3 ساعات ، من خدمات تلك التذكرة أنه يحق لك الانتظار داخل الجراج المتعدد دون أي رسوم أو الانتظار داخل أي ساحات في المطار .

7- المشاية الكهربائية

خدمة جديدة أطلقتها شركة ميناء القاهرة الجوي لنقل الركاب وأسرهم من الجراج المتعدد الى مبنى الركاب 2 أو مبني رقم 3 الخاصة بتحالف ستار ومصر للطيران ، وهي خدمة مجانية للركاب وأسرهم ، وتم تزويد المشاية الكهربائية بخدمات داخلية وشاشات عرض الرحلات وكافتريات ودورات مياه وأماكن للصلاة للتيسير علي الركاب وأسرهم دون اي مقابل .