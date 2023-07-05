حالة واحدة لقبول التحويلات من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان بنظام "On line"

كتب- عمر كامل:

تستأنف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول تحويلات الطلاب المصريين من دول روسيا والسودان وأوكرانيا ولكن بصورة تقديم مباشرة حيث سيفتح باب التقديم للجامعات أمام الطلاب الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية في كافة التخصصات، والمُستنفذين للرغبات عن طريق التقديم المباشر للجامعات الثلاثاء 11 يوليو.

ويأتي ذلك استكمالًا لإجراءات قبول الطلاب المصريين الدارسين بكليات الطب بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية المُحولين لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية وغيرها من التخصصات الأخرى.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه بشأن الطلاب المُسجلين بالجامعات الروسية أو السودانية أو الأوكرانية، وكانت دراستهم في العام الجامعي 2022/2023 بنظام الدراسة عن بُعد ( On Line )، وآخر تحركات لهم وسفر إلى الجامعة كان خلال العام الجامعي 2021/2022 ومازالوا مُقيدين بالجامعة، فانهم يُقبلون بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

كما أكدت عدم الاعتداد بالمادة العلمية التي تم تدريسها بنظام الـ On Line ويُقبل الطالب في الفرقة التي تُناسب المقاصة العلمية أو الاختبار الذي سيُجرى له.