موعد ومكان التقديم.. الأوراق المطلوبة من الناجحين في مسابقة عمال المساجد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تبدأ وزارة الأوقاف، في الـ 12 من يوليو الجاري، تلقي أوراق الناجحين في مسابقة عمال المساجد لعام 2022.

ومن المقرر أن يتم يقدم الناجحين في مسابقة عمال المساجد الأوراق الخاصة بهم، بإدارة الموارد البشرية بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن الانتقال إليها رسميا بشكل كامل، اليوم الثلاثاء.

وجاءت الأوراق المطلوبة من الناجحين في مسابقة عمال المساجد، على النحو التالي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي الوجهان (على أن تكون سارية) مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الأوقاف.

3- إقرار موقع من المرشح أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية، بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، خلال الأربع سنوات السابقة وعدم حصوله على مؤهل دراسي أعلى من الإعدادية.

4- نموذج الكشف الطبي من المجلس الطبي المختص بالتأمين الصحي وذلك لملء بياناته بمعرفة الموظف المختص وتوجيهه لأقرب مجلس طبي مختص بالتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي وعمل تحليل المخدرات.

5- شهادة الميلاد المميكنة.

6- صورة وثيقة ( قسيمة ) الزواج للمتزوج مع الأصل للاطلاع عليه.

7- أصل المؤهل الحاصل عليه.

8- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

9- إقرار الذمة المالية.

10- إقرار الحالة الاجتماعية.

11- عدد أربع صور شخصية حديثة.

12- إقرار بقبول العمل بأي مديرية وفقا لاحتياجات الوزارة يوقعه أمام الموظف.

13- ملف لحفظ المستندات.

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