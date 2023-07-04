مادة "الأسبارتام".. هل تتسبب في إيقاف إنتاج المشروبات الغازية؟

القاهرة - مصراوي:

علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، على اعتزام منظمة الصحة العالمية في منتصف يوليو، إدراج مادة "الأسبارتام" أحد أشهر المُحليات الصناعية في العالم، بأنها مادة مسرطنة محتملة.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم الاثنين، أنه في حال إقرار المنظمة ذلك فيعتبر القرار إلزاميًا، قائلاً: "في حال إقرار منظمة الصحة العالمية أن الاسبرتام مادة مسرطنة فإن قرار منظمة الصحة العالمية فيها شبه إلزام تأكيدي لانها تتعلق بصحة وحياة الناس".

وتابع، أن حملة الوعي ضرورية في هذه المرحلة، قائلًا: "الوعي الإعلامي مهم خاصة أن هناك بدائل للاسبرتام مثل الاستيفيا وغيرها متوفرة وهي أفضل في الطعم وأقل في الأضرار ولم يثبت أنها تنتج ضررًا"، موضحًا أنه طالما هناك كلام قوي وصياغة الكلام بلهجة شديدة، وأنه لن يتم نشر أي أخبار إلا بعد الاجتماع يوم 14 يوليو فعلى الشركات الكبرى في المياه الغازية أن تعمل من الآن تعمل على بدائل أقل ضرراً من الآن ".

وكانت الوكالة الدولية لبحوث السرطان والتابعة لمنظمة الصحة العالمية، قد أكدت أنها بصدد الإعلان عن مادة إسبرتام Aspartame مادة مسرطنة ويجب التوقف عن استخدامها في اجتماعات المنظمة في 14 يوليو القادم".