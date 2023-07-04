نائب رئيس جامعة عين شمس يبحث التعاون مع وفد من جامعة قوانغدونغ الصينية

كتب - عمر كامل:

استقبل الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب وفد رفيع المستوى من جامعة قوانغدونغ للتكنولوجيا برئاسةتشن ليانغ يو نائب رئيس جامعة قوانغدونغ للتكنولوجيا خان قوه جون عميد كلية الحاسبات والمعلومات، آنتاي تشنغ عميد كلية الهندسة البيئية، يونغ تشان مدير مكتب رئيس الجامعة، تساو فنغ مدير إدارة العلاقات الدولية.

شهد اللقاء الدكتور ناصر عبد العال وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز كونفشيوس.

تناول اللقاء بحث أفاق التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة قوانغدونغ للتكنولوجيا في مجالات المشروعات البحثية المشتركة وتبادل الأساتذة والطلاب في التخصصات الهندسية والبيئية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات العلمية والتكنولوجية في المجال الهندسي بالجامعتين كما تناول الجانبان امكانية تنفيذ المشروعات المشتركة في البحوث البيئية في ضوء توصيات مؤتمر المناخ Cop 27 المنعقد في شرم الشيخ في نوفمبر من العام الماضي.

وقد قام الوفد الزائر بزيارة لكلية الحاسبات والمعلومات استقبلته خلالها نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات بالجامعة، وتم مناقشة إنشاء معمل جامعة قوانغدونغ في مجال الذكاء الاصطناعي لتدريب وتاهيل الطلاب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس وبحث إمكانية منح درجات علمية مشتركة من جامعة عين شمس وجامعة قوانغدونغ لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات وتبادل الأساتذة الزائرين ومشاركة طلاب كلية الحاسبات في معسكرات التدريب في مجال التكنولوجيا الحديثة في التخصص.