التموين: موسم الأرز الجديد يبدأ في سبتمبر ويعزز المخزون الاستراتيجي
كتب - محمد سامي:
كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توفير كافة السلع الأساسية وطرحها على بطاقات التموين.
وأوضح التقرير أن الأرز يكفي لمدة 4 أشهر، كما أن الموسم الجديد سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل مما يعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة كما يوجد كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة ويتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية بالإضافة إلى دولة الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.
سوق مصراوى
-
أفضل مشروبات التخسيس وحرق الدهون الجسم بأسعار تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ساعة ذكية مقاومة للماء لعام 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أرخص أسعار التيشرتات الرجالي.. تبدأ من 49 جنيهاتفاصيل
-
أفخر العطور الرجالية لصيف منعش وبأقل من 200 جنيهتفاصيل
-
أفضل لاب توب للعمل والدراسة.. بقسط شهري يبدأ من 178 جنيهاتفاصيل
-
3 أسرار للحصول على شعر كيرلي صحي وطبيعي في الصيفتفاصيل
فيديو قد يعجبك: