حادث مدينتي| مصرع صيدلانية ومحاكمة المتهم عسكريا.. ماذا جرى حتى الآن؟

القاهرة - مصراوي:

أثار حادث مصرع صيدلانية وإصابة زوجها وأطفالها إثر حادث دهس داخل "مدينتي"، ردود فعل واسعة خلال الساعات الماضية، قبل خروج بيان القوات المسلحة بمباشرة النيابة العسكرية التحقيقات في الواقعة.

ماذا قال بيان القوات المسلحة؟

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار حرصها على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة، فقد تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة.

وأضاف البيان بحسب صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك: تباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم ( 170 / 2023 ) "جنايات عسكرية" شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه" وتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية ويجرى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وأكدت القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، كما تقدمت بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

توضيح الداخلية

نفت وزارة الداخلية صحة منشورات متداولة على مواقع التواصل الإجتماعى، تزعم أن ضابط شرطة هو مرتكب حادث الدهس في أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، الذى أسفر عن وفاة إحدى السيدات (صيدلانية) وإصابة آخرين.

تعليق الصيادلة

نعت النقابة العامة لصيادلة مصر بخالص الحزن والأسى الدكتورة بسمة على، التي توفت إثر حادث في مدينتي، كما أسفر الحادث عن اصابة زوجها وأبنائها الثلاثة.

وتقدمت النقابة بالعزاء لأسرة الصيدلانية، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بخالص رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وأعربت نقابة الصيادلة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لزوج الصيدلانية وابنائها، مؤكدة حرصها على مساندتهم في مصابهم الأليم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكدت نقابة الصيادلة متابعتها لإجراءات سير التحقيقات مع المتهم في حادث الاعتداء الغاشم، لسرعة محاكمته.

مجدي الجلاد يروي الكواليس

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة أونا التى تضم البوابات الإلكترونية (مصراوي - يلاكورة - الكونسلتو- شيفت)؛ عن كواليس الحادث.

وقال الجلاد، في حلقة من برنامجه "لازم نفهم" على صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، أن الحادث المروع وقع داخل كمبوند في مدينتي بالقاهرة الجديدة، والتي راح ضحيته سيدة دكتورة صيدلانية تدعى بسمة علي، وأصيب زوجها الدكتور حمدان زكي الذي يعمل كطبيب بيطري والذي يعمل في إحدى شركات الأدوية بالكويت وأطفالها الثلاثة بإصابات بالغة في واقعة دهس من قبل أحد جيرانهم.

وأضاف: "حادث الدهس وقع أثناء لعب طفل الدكتورة الصيدلانية بالاسكوتر الخاص به وتسبب في خدش إحدى السيارات الموجودة أمام المنزل المجاور لهم ما استدعى نزول والده ووالدته لمعرفة صاحب السيارة التي حدث بها خدش لمحاولة تعويضه أو الاعتذار له، وذلك بحسب روايات الشهود و المحيطين".

وتابع: "خرج شاب من الفيلا المجاورة لهم وأكد أنه صاحب السيارة واشتبك معهم لفظيًا وبدأت الأمور تزيد في الاشتباك"، موضحًا: "الأمور ليس بها تفاصيل كثيرة لأن الزوج والزوجة تحركوا وأعطوا للشاب ظهورهم ومشيوا، ولكن الشاب أقدم على فعل أتعجب له حتى الآن، لأنه مشى بسيارته ودهسهم، وهي الروايات التي تروى منذ وقوع الحادث".

وأردف: "نتج عن الحادث استشهاد الدكتورة الصيدلانية بسمة علي؛ وأصيب الزوج إصابات بالغة مع أبنائه؛ الواقعة باتت حديث شبكات التواصل الاجتماعي منذ أمس وحتى اللحظة".

وشدد على أن المتهم الذي قام بالواقعة قيد التحقيق والاحتجاز الآن؛ وأن الدولة المصرية تعمل على التحقيق الدقيق والمكثف في هذه الواقعة"، موضحًا: "لا توجد تفاصيل كثيرة عن الحادث لأنه وقع مساء أمس، وهي واقعة مؤسفة ومروعة وتحتاج وقفة وتحليل ومناقشة من الجميع، حول كيفية حدوث مثل هذه الواقعة أن تفقد سيدة مصرية وهي أم لثلاثة أبناء حياتها لمجرد خدش سيارة فقط، بالإضافة إلى إصابة زوجها وأطفالها الثلاثة".