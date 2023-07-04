"الدورة التريندية".. مجدي الجلاد يكشف سبب إساءة رضوى الشربيني للرجال (فيديو)

القاهرة - مصراوي:

انتقد الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" التي تضم البوابات الإلكترونية (مصراوي - يلاكورة - الكونسلتو- شيفت)؛ منشور الإعلامية رضوى الشربيني، الذي حمل إساءة للرجال في مصر بعدما وصفتهم بـ"الخرفان".

وسبق أن أعلنت إدارة قنوات cbc، الاثنين، تحويل المذيعة رضوي الشربيني للتحقيق؛ بسبب منشورها الذي أثار انتقادات واسعة، حيث قالت "مش فهمه ليه البنات ما تحبش تأكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه".

ولاحقاً حذفت "الشربيني" التغريدة على وقع الكثير من التعليقات التي انتقدت ما نشرته، بيد أنها لم تقدم اعتذارًا حتى الآن.

وقال الجلاد، في حلقة من برنامجه "لازم نفهم" على صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، إن "هذا الموضوع تسبب في ألم شديد لعشرات الملايين من الرجال في مصر"، موضحًا أن أحد المواطنين استوقفه خلال إجازة العيد مستنكرًا حديث رضوى الشربيني، حيث تساءل: "بيقولي إزاي الإعلام ومذيعة مصرية تعمل كده؟".

وأشار الجلاد إلى نشر العديد من المواقع الأجنبية البوست الخاص برضوى الشربيني، مضيفًا: "المنشور عن هذه الواقعة ليس في مواقع مصرية فقط، بل عربية وأجنبية، مثل يورو نيوز، وسكاي نيوز عربية، علشان نعرف التأثير علينا بيبقى إزاي، وصورتنا الذهنية بيحصل فيها ايه في الدنيا كلها".

وأكد أن ما نشرته الشربيني "ليس إعلامًا ولا له علاقة بالمهنية أو المواثيق الإعلامية، بل إساءة وإهانة متعمدة لرجال مصر جميعاً".

وأوضح الجلاد أن هناك اختلاف في وجهات النظر بين رواد شبكات التواصل الاجتماعي بشأن قرار شبكة قنوات "سي بي سي"، بإحالة رضوى الشربيني للتحقيق والإعلان عن ذلك، رغم أن المنشور كان على حسابها على مواقع التواصل، ولكن قرار المحطة سليم وإيجابي لأن المذيعة أساءت بذلك للمؤسسة وسمعتها، متابعًا: "طالما أن من يتصدى للعمل العام أو وسائل الإعلام الجماهيرية، شخصية عامة ويظهر في البرامج الفضائية، فلا يوجد فصل بين الأمرين، ولهذا فالمذيعين والصحفيين في العالم كله يوقعون في عقودهم على الالتزام بنفس القواعد الأخلاقية والمهنية في النشر في الجريدة أو الموقع وكذلك على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي".

وشدد الجلاد على أن ما نشرته رضوى الشربيني هو إساءة لشبكة "سي بي سي"؛ لأن هذه المذيعة تعمل في إحدى قنواتها.

وبشأن إمكانية محاسبة الشربيني قانونياً، قال الجلاد: "نعم لأن القانون الخاص بالنشر في مصر على شبكات التواصل الاجتماعي بيقول لو تجاوز عدد المتابعين 5 آلاف على الحساب يُعامل معاملة المواقع والمنصات العامة ويطبق عليه نفس القوانين، وبالتالي فالمنشور أحطّ من قدر الرجال، ولكن يجب تقديم بلاغ أولًا".

ولفت إلى أن ما فعلته رضوى الشربيني "مرض وجنون التريند"، مضيفًا: "المسألة إن الشخص يجد أن مشاهدة برنامجه انخفضت، أو الفيديوهات التي ينشرها تراجعت مشاهدتها ومفيش كلام عنه.. يطلع يدي فرقعة في جملة أو اتنين لكي يستمر في التريند".

ووصف الجلاد هذه الحالة بـ"الدورة التريندية"، التي فسرها بالقول: "الأضواء تنخفض فتأتي الدورة التريندية، يروح عامل حاجة تطرح اسمه على السوشيال ميديا مرة تانية"، مستنكرًا هذا الوضع: "هل نظل ضحايا دائمين للإهانة في تلك الدورة التريندية؟.. دا مينفعش!".

وشدد رئيس تحرير مجموعة "أونا" على أن هذه الحالة ليس لها علاقة بالعمل الإعلامي: "ممكن تطلع تريند بشغلك والقضايا التي تناقشها وحياة الناس الحقيقية، والأحلام والأمل والوعي والثقافة، وليس الحديث أن رجال مصر خرفان.. هذه مشكلة كبيرة جدًا ويجب أن تُراجع من القائمين على عملها".

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