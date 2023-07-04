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القس صموئيل رزفي عميدًا لكلية اللاهوت الإنجيلية

06:36 م الثلاثاء 04 يوليه 2023

القس أندريه زكي

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كتب- إسلام لطفي:

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس صموئيل رزفي إبراهيم، بعد توليه منصب عميد كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية، وتوجه بالشكر للدكتور القس هاني حنا العميد السابق للكلية.

وقال رئيس الإنجيلية: "أهنئ الدكتور القس صموئيل رزفي إبراهيم، بعد قرار مجلس كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بتعيينه عميدًا لكلية اللاهوت الإنجيلية، ولديه مسؤولية دقيقة وهامة، أصلى أن يكلل الله مجهوداته بالنجاح".

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "كما أتقدم بكل الشكر والتقدير للدكتور القس هاني حنا، بعد نهاية فترةٍ مثمرةٍ من خدمته كعميد لكلية اللاهوت، وأصلي لأجل نمو هذا الصرح العظيم وخروج أجيال تمتلك أدوات فاعله لخدمة الكنيسة والمجتمع".

وقرر مجلس كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بالعباسية، وذلك بإجماع الآراء تعيين الدكتور القس صموئيل رزفي إبراهيم عميدًا للكلية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخه ٣ يوليو ٢٠٢٣.

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القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس صموئيل رزفي إبراهيم كلية اللاهوت الإنجيلية

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