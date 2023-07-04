تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. التحالف الوطني يتبنى طالبة الفيوم علمياً ومعيشياً

القاهرة - مصراوي:

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلاً في مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية عن تبنيه الطالبة أميرة شعبان ابنة قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبنى الطالبة علميا ومعيشياً لظروفها الأسرية الصعبة ودعماً لتفوقها العلمى.

كما تتكفل مؤسسة الجارحي بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لها طوال فترة دراستها بالجامعة وحتى تخرجها وكذلك مساعدتها في إيجاد فرصة عمل بعد التخرج واستكمال دراساتها العليا لتصبح من كبار العلماء في مجال الطب، وذلك بحسب بيان التحالف.

واستطاعت الدكتورة أميرة خلال مسيرتها العلمية أن تقدم نموذجاً يُحتذي به في الصبر والكفاح والاجتهاد والتفوق العلمي حيث التحقت منذ طفولتها بفصول محو الأمية ثم أكملت دراستها من خلال التعليم المنزلي حتي المرحلة الثانوية التي قامت خلالها بدور المعلم والتلميذ وذلك لظروف اسرتها المادية الصعبة حتي التحقت بكلية الطب جامعة الفيوم بعد تفوقها بمجموع 94% بالثانوية العامة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوي معيشتهم.