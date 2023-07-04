الكفاءة هي المعيار.. سويلم يتفقد مشروعات الري بالغربية والدقهلية وإجراء بشأن أداء المقاولين

ذبح خارج المجازر وتعديات على الأراضي.. تفاصيل عدد "الزراعة في كل مصر-

كتب- أحمد السعداوي:

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، مشروعات الموارد المائية والري بمحافظة الغربية، والاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب، واستقرار الجسور ومتابعة تنفيذ أعمال التطهيرات، وحالة المنشآت المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات .

كان في استقبال الدكتور سويلم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير.

والتقى الدكتور سويلم المنتفعين على ترعة بحر شبين بمحافظة الغربية واستمع إلى طلباتهم وشكواهم، ووجه بسرعة إعداد المقايسات اللازمة لصيانة أفمام الترع والمغذيات الواقعة خلف حجز الراهبين على بحر شبين؛ لضبط المنسوب والتصرف المطلوب.

ووجه الوزير بسرعة نهو أعمال التطهيرات على بحر شبين؛ خصوصًا داخل الكتل السكنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقاولين المتأخرين عن تنفيذ أعمال التطهيرات، مع إعداد قاعدة بيانات لأعمال التطهيرات بالإدارات وتقييم مستوى أداء المقاولين بمختلف المحافظات .

وتفقد الوزير قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط وقنطرة فم الرياح العباسي الآخذ من أمام قناطر زفتى للاطمئنان على أعمال تشغيل القنطرة بأعلى درجة من الكفاءة .

جدير بالذكر أن قناطر زفتي تتكون من عدد (٥٠) فتحة بعرض (٥) أمتار لكل فتحة وهويس قديم بعرض ١٢ مترًا، بالإضافة إلى هويس ملاحي من الدرجة الأولى بعرض ١٧ مترًا، وطريق أعلى القنطرة بعرض ٩ أمتار بخلاف رصيفَين بعرض ٣ أمتار، وعدد (٢) ونش عربة علوي لرفع بوابات القنطرة، وقد تم مؤخراً نهو عملية تدعيم قناطر زفتي والتي تهدف لتدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المباني وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى .

وتفقد سويلم قنطرة حجز الراهبين الواقعة على بحر شبين وفم بحر تيرة وقناطر دهتورة للاطمئنان على الحالة الإنشائية للقنطرتين وأعمال إزالة المخلفات من أمام القناطر، حيث وجه بدراسة استغلال مساحات الأراضي منافع الري بنطاق قناطر دهتورة بالتنسيق مع محافظة الغربية مع مراعاة عدم تأثير أي مشروعات منفذة على الاحتياجات الحالية أو المستقبلية لتلك الأراضي أو التأثير على تشغيل القناطر والمجاري المائية المحيطة.

وتوجه الدكتور سويلم لمحافظة الدقهلية لتفقد عدد من مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة، وكان في استقباله الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير، وتم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المائية وتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة .

وتفقد سويلم يرافقه الدكتور مختار ترعة بحر تيرة؛ لمتابعة حالة المناسيب والتصرفات وأعمال تطهيرات واستقرار الجسور .

والتقى وزير الري عددًا من المنتفعين على ترعة حفير شهاب الدين، حيث وجه بتوفير وحدات طوارئ لتغذية ترعتَي حفير شهاب الدين والناقة لتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمنطقتى الإصلاح وحفير شهاب الدين .

وتوجه الدكتور سويلم إلى مقر مبنى الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية، حيث التقى العاملين مهنئاً الجميع بعيد الأضحى المبارك.

وأكد سويلم حرصه الدائم على التواصل مع كل العاملين بالوزارة لاستعراض طلباتهم ومقترحاتهم المختلفة لتحسين بيئة العمل، والعمل على تحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كل مشروعات الوزارة، مع تأكيد أن الكفاءة هي المعيار الرئيسي للترقيات وصرف الحوافز للعاملين بالوزارة، وأن تحقيق الشفافية في العمل من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال، وتأكيد أهمية التدريب التحويلى في سد العجز بالعمالة بالإدارات المختلفة، والعمل على تحسين الرعاية الصحية المقدمة للعاملين .

ووجه سويلم مسؤولي الري بالمحافظة باستمرار المتابعة خلال فترة أقصى الاحتياجات، وتنظيم مناوبات الري، والتنسيق مع مسؤولي الري بمحافظة كفر الشيخ في ما يخص قناطر الحجز الفاصلة بين إدارتي الري بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ؛ لضمان توفير الاحتياجات المائية الكافية لمحافظة كفر الشيخ، مع إجراء أعمال صيانة لمبنى الإدارة العامة لري شرق الدقهلية .