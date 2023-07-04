ذبح خارج المجازر وتعديات على الأراضي.. تفاصيل عدد "الزراعة في كل مصر- 100"- إنفوجراف وفيديو

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كتب- أحمد السعداوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الثلاثاء، العدد رقم 100 من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو.

يوضح العدد الجديد الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة 27 يونيو حتى 3 يوليو الجاري.

وكشفت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة عن الإقبال الكبير على ذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين والجمعيات والمؤسسات الأهلية، خلال عيد الأضحى المبارك مجانًا.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة حملات على أسواق اللحوم؛ حيث تم ضبط 4 أطنان و702 كجم لحومًا مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وهياكل دواجن ومصنعات ومقطعات لحوم، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ذبح 8476 رأس ماشية بالمجازر الحكومية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية اجتماعاً مع العاملين بالمديرية؛ حيث تم تأكيد الالتزام بالحضور في مواعيد العمل الرسمية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتم تأكيد المتابعة المستمرة لسير العمل بقطاع الزراعة بالمحافظة خلال الإجازة، وتفعيل دور غرفة العمليات بكل إدارة؛ للحد من التعديات على الأراضي الزراعية، وتم تنفيذ ندوة إرشادية لدعم مربي الماشية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية اجتماعاً مع مديري الإدارات ورؤساء أقسام حماية الأراضي والإصلاح الزراعي، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية تتبعها غرف فرعية بجميع مراكز المحافظة والإصلاح الزراعي؛ تكون مهمتها متابعة أعمال حماية الأراضي وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات قد تحدث على مدار الساعة؛ حيث تم إزالة عدد (28) حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ حملات مكبرة على أسواق بيع اللحوم؛ تم خلالها ضبط 10 أطنان و129 كجم، من اللحوم الحية والمجمدة، والأسماك، والدواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ من بينها كميات مجهولة المصدر، وذلك خلال شهر يونيو.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمركزَي: كوم حمادة، ووادي النطرون. واستقبلت الدكتور حسام رجب راشد بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد اجتماعًا مع مندوبي غرفة عمليات حماية الأراضي بالمديرية، لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها خلال إجازة العيد، وواصلت متابعة توريد القمح للصوامع والشون، ومتابعة زراعات: القطن والأرز وعباد الشمس، وتوزيع الأسمدة.

وتم عقد اجتماع تنسيقي مع ممثلي المراقبة العامة للتنمية والتعاون الزراعي بشرق القناة؛ لمناقشة مشكلات المتغيرات المكانية بشرق القناة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط متابعة زراعات القطن، وتم عقد اجتماع مع جهاز غرفة العمليات واللجان المشكلة للمتابعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتم المرور على الزراعات ومتابعة الجمعيات الزراعية.

وواصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء مكافحة القوارض بنطاق مدينة شرم الشيخ، وتوزيع الطعوم الخاصة بمكافحة القوارض، وتم متابعة الصوب الزراعية، وأعمال حماية الأراضي، وتم تشكيل فرق عمل لمتابعة كل الأعمال والأنشطة الزراعية خلال إجازة العيد.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم اجتماعاً مع قيادات المديرية لمتابعة سير العمل خلال إجازة العيد، وتم تفقد الحقول، ومتابعة أعمال حماية الأراضي، والمحاصيل المنزرعة.

وواصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر المرور على أسواق الماشية، وأعمال التقصي الوبائي النشط، فضلًا عن تحصين الماشية، وتوعية مربي وتجار الماشية بضرورة التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم.

https://youtu.be/dDRngE35lRg