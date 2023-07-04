وزير الزراعة يوجه الشكر للقطاعات والإدارات الخدمية بالوزارة على مجهودها خلال إجازة العيد

القاهرة- أ ش أ:

وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشكر إلى جميع الجهات الإنتاجية والخدمية والبحثية التابعة للوزارة، وغرفة العمليات المركزية، والغرف الفرعية في الإدارات والمحافظات، والتي واصلت العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وثورة 30 يونيو، وحرصهم على استمرار العمل، وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

كان وزير الزراعة قد أعلن في اجتماع سابق قبل بدء عيد الأضحى المبارك، مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، حالة الاستعداد القصوى خلال فترات الإجازة، وإلغاء الراحات والعمل بنظام النوبتجيات واستمرار تقديم الخدمات والدعم الفني للمزارعين خلال فترة الإجازة، وتكثيف التواصل الدائم والمستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين.

وحرص وزير الزراعة طوال فترة الإجازة على متابعة سير العمل مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، والمراكز البحثية، والتوجيه المستمر والدائم، بالتواصل السريع مع المزارعين والمربين وتقديم كافة سبل الدعم لهم والتيسير عليهم.

في سياق متصل، قال المنسق الإعلامي لوزارة الزراعة محمود الأعرج، إن إجمالي عدد الاستفسارات التي وردت إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي، ومع ختام أعمالها، بلغت طوال فترة الإجازة كاملة، 512 استفسارا و218 شكوى وبلاغا من المواطنين، تم التفاعل مع جميعها، بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة، ومديريات الزراعة والطب البيطري والإصلاح الزراعي بالمحافظات.

وأضاف أنه تم أمس الاثنين، وهو اليوم الأخير في الإجازة، تلقي 90 استفسارا و38 شكوى، في موضوعات متعددة، منها: المكافحة، الدورات التدريبية، الطب البيطري، مشروعات الإنتاج الحيواني، ومنافذ بيع منتجات الوزارة.

وأشار إلى أنه تم متابعة كافة شكاوى وبلاغات المواطنين والمزارعين والمربين بكل دقة وأمانة، والرد على كافة استفساراتهم والإجابة على تساؤلاتهم، من خلال أعضاء الغرفة، وممثلي الهيئات والتابعة للوزارة، والذين يتواصلون بدورهم مع الإدارات المختلفة، والمديريات بالمحافظات، وذلك عبر شبكة التواصل الواسعة والتي تشمل الخط الساخن للوزارة، وخدمة واتس آب، فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

وفيما يتعلق بالحدائق والمتنزهات التابعة لوزارة الزراعة، أكد المنسق الإعلامي للوزارة أن حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، وحديقتي الأورمان والأسماك، شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين والزائرين خلال الإجازة، حيث بلغ إجمالي عدد زوار الحدائق حوالي 450 ألف زائر، من مختلف المحافظات.

فيما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، خلال فترة الإجازة، حوالي ألف عينة تشمل الفحص والتحليل، وإصدار الشهادات بالنتائج لعينات الحاصلات الزراعية والغذائية قبل تصديرها إلى الخارج، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل المركزي للمبيدات، خلال الإجازة حوالي 400 عينة.

بينما أعلنت الإدارتان المركزيتان لإنتاج وفحص واعتماد التقاوي عن استمرار العمل في محطات الغربلة على مستوى محافظات الجمهورية، لتجهيز وإعداد التقاوي للمزارعين، وتوفيرها بأسعار مناسبة، حيث شهدت محطات الغربلة في: بني غالب وسدس ببني سويف، وكفور النيل بالفيوم، عمليات إعداد وغربلة التقاوي للموسم الجديد من محصولي القمح والدقيق والفول.

وانتهى مركز البحوث الزراعية، ممثلا في معهد بحوث المحاصيل الحقلية والمشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز، من البرنامج القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين، والأرز السوبر لتوفيرها للعام المقبل، بدرجة عالية من النقاء الوراثي للمحافظة على أعلى إنتاجية في وحدة المساحة، حيث أكد الدكتور حمدي موافي مدير المشروع استمرار العمل من الخامسة صباحا وعلى مدار اليوم لإنهاء شتل وزراعة مئات الأصناف المصرية السوبر العملاقة الواعدة في واحد من أفضل برامج الأرز في العالم.

وشكلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، برئاسة الدكتور حسن الفولي، لجانا من قيادات ومسئولي الهيئة لتفقد الأعمال والمشروعات والجمعيات التابعة لها، بالمحافظات المختلفة، حيث تفقدت اللجان مركزي صان الحجر وفاقوس بمحافظة الشرقية، ومنطقة كفر الدوار بالبحيرة، فضلا عن بني سويف، وذلك لمتابعة سير العمل، والمرور على الزراعات والحقول والتواصل مع المزارعين، والتأكد من تنفيذ التكليفات، فضلا عن موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل مع البلاغات التي ترد من غرف العمليات.

وتواصل أيضا الإدارة المركزية لحماية الأراضي، تنفيذ حملات المرور على المحافظات والمديريات المختلفة لمتابعة سير العمل، والتعامل مع البلاغات، ومرور مهندسي ومشرفي الحماية بشكل دائم على الحقول، ورصد أي حالات تعدي ورصدها والتعامل معها في المهد.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلنت عن استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، خلال فترة الإجازة، على أرقام الخط الساخن : 15500، و19561، من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس آب 01111866710.