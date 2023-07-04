مختار جمعة يتفقد ديوان وزارة الأوقاف بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

ذبح خارج المجازر وتعديات على الأراضي.. تفاصيل عدد "الزراعة في كل مصر-

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الثلاثاء، بجولة تفقدية بالمبنى الجديد بالعاصمة الإدارية، هنأ خلالها العاملين بالانتقال الكامل.

وقال وزير الأوقاف، إن هذا اليوم لا ينسى ولن ينسى بإذن الله تعالى في تاريخ الأوقاف، وهو انتقال حقيقي نحو الإدارة الحديثة والجمهورية الجديدة.

فيما استقبل العاملون بالديوان العام وزير الأوقاف بالبشر والسرور، مجددين العهد على المضي قدمًا في التطوير، والعمل الجاد، والتحول الرقمي، بما يتواكب مع النقلة الجديدة للعاصمة الإدارية.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجه التهنئة لجميع العاملين بالوزارة بمناسبة الانتقال للعمل من العاصمة الإدارية.

وقال وزير الأوقاف عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم:"

إنه اليوم الثلاثاء ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ الموافق ٤ /٧/ ٢٠٢٣م بدء عملنا الرسمي كاملا من العاصمة الإدارية الجديدة، وهو بالطبع يوم لا ينسى ولن ينسى بإذن الله تعالى في تاريخ الأوقاف، و هو انتقال حقيقي نحو الإدارة الحديثة و الجمهورية الجديدة، يتزامن مع احتفال الدولة المصرية بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو التي أنقذت مصر من حكم الجماعة إلى بناء الدولة".

وتابع:"يطيب لي أن أهنئ جميع العاملين بالأوقاف بهذه النقلة الحضارية، سائلا الله عز وجل أن نكون جميعا على مستوى هذه النقلة الحضارية، و أن يجعل سبحانه وتعالى هذه الانطلاقة للإدارة المصرية من العاصمة الإدارية الجديدة فاتحة خير على مصر وأهلها أجمعين و أن يوفقنا جميعا لخدمة ديننا و وطننا وان يرزقنا بفضله وواسع كرمه التوفيق والسداد وحسن القصد والقبول".