أول قرار بعد الانتقال للعاصمة الإدارية.. حظر التدخين والمحمول بوزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، تعميمًا بحظر استخدام أجهزة الحاسب الآلي الشخصية في وقت العمل، واقتصار استخدام الحاسب على أجهزة الحاسب المخصصة لكل موظف وفق منظومة الإدارة الحديثة.

وشددت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم على حظر استخدام الهاتف المحمول أثناء العمل، وعند استخدمه للضرورة القصوى أو لصالح العمل يكون بإذن من الرئيس المباشر، وكذلك حظر التدخين نهائيًا في ديوان عام الوزارة وجميع الجهات والمقار التابعة لها.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجه التهنئة لجميع العاملين بالوزارة بمناسبة الانتقال للعمل من العاصمة الإدارية.

وقال وزير الأوقاف عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم: "إنه اليوم الثلاثاء ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ الموافق ٤ /٧/ ٢٠٢٣م بدء عملنا الرسمي كاملا من العاصمة الإدارية الجديدة، وهو بالطبع يوم لا ينسى ولن ينسى بإذن الله تعالى في تاريخ الأوقاف، و هو انتقال حقيقي نحو الإدارة الحديثة و الجمهورية الجديدة، يتزامن مع احتفال الدولة المصرية بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو التي أنقذت مصر من حكم الجماعة إلى بناء الدولة".

وتابع: "يطيب لي أن أهنئ جميع العاملين بالأوقاف بهذه النقلة الحضارية، سائلا الله عز وجل أن نكون جميعا على مستوى هذه النقلة الحضارية، و أن يجعل سبحانه وتعالى هذه الانطلاقة للإدارة المصرية من العاصمة الإدارية الجديدة فاتحة خير على مصر وأهلها أجمعين و أن يوفقنا جميعا لخدمة ديننا و وطننا وان يرزقنا بفضله وواسع كرمه التوفيق والسداد وحسن القصد والقبول".