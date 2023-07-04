كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء على مستوى مناطق ومحافظات الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه يسود غدا الأربعاء طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء في فترة الليل، تكون معتدلة على جميع المناطق.

وأوضحت الأرصاد أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات.

كما توجد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

توقعات الطقس غدا الأربعاء.. حرارة أعلى من المتوقع وظاهرة مسيطرة صباحا

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء على مستوى مناطق ومحافظات الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه يسود غدا الأربعاء طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء في فترة الليل، تكون معتدلة على جميع المناطق.

وأوضحت الأرصاد أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات.

كما توجد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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