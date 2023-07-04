مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لإعادة حجاج مالي من الأراضي المقدسة

كتب - محمد عبيد:

انطلق الجسر الجوي لرحلات مصر للطيران من الأراضي المقدسة إلى دولة مالي لإعادة 7400 حاج بعد أداء مناسك الحج، وتنقل الشركة حجاج دولة مالي على 21 رحلة خاصة مباشرة ضمن جسرها الجوي لإعادة الحجاج.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران بالتوسع في خدمات الناقل الوطني في القارة الأفريقية، وتأكيدا على الدور الريادي الذي تقوم به الشركة في خدمة عملائها وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكان وزير الشئون الدينية في باماكو، وكذلك سفير المملكة العربية السعودية والسفير المصري بدولة مالي، أشادوا بدور مصر للطيران في نقل ضيوف الرحمن هذا العام ومستوي الخدمة المقدمة للحجاج بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 المزودة بكافة وسائل الراحة والرفاهية .

على الجانب الآخر، تسير مصر للطيران، اليوم 12 رحلة جوية من مطار القاهرة، لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 7 رحلات من جدة و5 رحلات من المدينة، وذلك لعودة حجاج بعثة وزارات الداخلية والسياحة والأثار والصحة، وقرعة الدقهلية والتضامن، والترانزيت، والسياحة، وحج أجانب، وأفراد، وتأشيرات العمل، وحجاج دولة مالي.