وزير الإسكان: بدء تسليم الدفعة الأولى من وحدات "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة 23 يوليو
القاهرة- أ ش أ:
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 2023/7/23، وحتى يوم الثلاثاء 29/8/2023، في تسليم أول دفعة من وحدات مشروع سكن مصر، بمنطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى مسلسلات أرقام (3 – 4 -5 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.
وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 113، يوم الأحد 23/7/2023، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الاثنين 24/7/2023، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الثلاثاء 25/7/2023، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الأربعاء 26/7/2023، ثم باقى الوحدات تباعا.
وقال الغيطي "على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد )، لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه إلى مكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة (خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي )، ومعهم صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
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