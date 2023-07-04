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اعتداء غاشم.. أول تعليق من نقابة الصيادلة على حادث مدينتي

12:43 م الثلاثاء 04 يوليه 2023

نقابة الصيادلة

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كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة لصيادلة مصر بخالص الحزن والأسى الدكتورة بسمة على، التي توفت إثر حادث في مدينتى، كما أسفر الحادث عن اصابة زوجها وأبنائها الثلاثة.

وتقدمت النقابة بالعزاء لأسرة الصيدلانية، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بخالص رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وأعربت نقابة الصيادلة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لزوج الصيدلانية وابنائها، مؤكدة حرصها على مساندتهم في مصابهم الأليم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكدت نقابة الصيادلة متابعتها لإجراءات سير التحقيقات مع المتهم في حادث الاعتداء الغاشم، لسرعة محاكمته.

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نقابة الصيادلة حادث مدينتي الدكتورة بسمة على

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