بعد تداول منشورات على فيسبوك.. هل ممارسة لعبة "لودو" حرام شرعًا؟

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم ممارسة لعبة لودو، بعد تداول منشورات على "سوشيال ميديا" خلال الأيام الماضية تُحرم ممارسة اللعبة.

وقال كريمة في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء:"الأصل في الأشياء الإباحة في حدود الآداب الشرعية، مشددا على أن ممارسة "الشطرنج والطاولة ولودو" وغيرها من الألعاب التي يستخدم فيها النرد، جائز شرعا ولكن بشروط.

وأشار أستاذ الفقه المقارن، إلى أن شروط ممارسة هذه الألعاب تتمثل فيما يلي:

- ألا تكون فيها قمار.

- ألا تشغل الإنسان عن الصلاة أو العمل المفيد.

- ألا تشغل الطلاب عن المذاكرة.

ولفت إلى أن ممارسة هذه الألعاب يندرج تحت باب "الترويح عن النفس"، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:"ساعة بعد ساعة".

وانتشرت مؤخرا عبر صفحات التواصل الاجتماعي منشورات، تحرّم ممارسة لعبة "لودو" نظرا لاستخدام النرد "الزهر".

وتعتبر "لودو" من أفضل الألعاب للملايين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال السنوات الأخيرة ابتكر العديد من المطورين أفكارا جديدة للعبة التي تتم ممارستها على الهواتف.

ويعتمد ممارسي لعبة "لودو" على رمي حجر النرد، مع تحريك القطعة وفقا للأرقام التي تظهر عند رمي حجر النرد، وعند رمي النرد للطرف الآخر يتحرك في اتجاه قطعة الفرد الأولى، ثم يأكل قطعته ويعود مرة أخرى لنقطة البداية، ولكي يتمكن اللاعب من الوصول إلى نقطة الخروج لا بد أن يحصل على رقم 6.