احتجاجًا على حرق نسخة من المصحف الشريف.. وفد الدبلوماسية العربية يتوجه إلى السويد -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

أعلن المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الاستقلال ورئيس وفد الدبلوماسية العربية، توجهه إلى دولة السويد.

وسيلتقي الوفد عددًا من المسؤولين الحكوميين هناك؛ احتجاجًا على قيام شاب سويدي متطرف من أصل عراقي، بحرق نسخة من المصحف الشريف، وسينظم عددًا من الفعاليات الرافضة لكل مظاهر التطرف والعنصرية تجاه المسلمين.

وأعرب الفضالي، في بيان له اليوم الثلاثاء، عن شجبه واستنكاره لإحراق شاب سويدي متطرف من أصل عراقي، نسخة من المصحف الشريف، مبينًا أن هذا الأمر مليء بالكراهية والتحدي للقيم الإنسانية التي تحث على احترام الديانات والمقدسات.

وقال رئيس وفد الدبلوماسية العربية إن هذا العمل المتطرف يهدف إلى نشر الكراهية، مؤكدًا أن السماح بوجود مثل هذه الأعمال المتطرفة يعني التواطؤ معها.

كان شاب سويدي من أصول عراقية، قام بتمزيق نسخة من المصحف الشريف وإضرام النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي يوم الأربعاء الماضي.