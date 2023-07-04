إنجازات 9 سنوات.. التنمية المحلية تعلن حصيلة الشراكات الدولية

كتب- محمد نصار:



أعلنت وزارة التنمية المحلية حصيلة جهودها في إقامة شراكات مع عدد من الدول الإقليمية والدولية والمشاركة في مؤتمرات خارجية مهمة فيما يخص مجالات عمل الإدارة المحلية واستضافة فعاليات ومؤتمرات إقليمية وعالمية كبرى في القاهرة ومن بينها يوم المدن العالمي في مدينة الأقصر واجتماع وزراء التنمية المحلية والإسكان الأفارقة وغيرها.



وشهدت تلك الفترة -خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية في يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2023- انفتاحا كبيرا من وزارة التنمية المحلية على الشركاء الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة وبرامج التعاون ووكالاتها الدولية العاملة في مصر والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية منها كوريا الجنوبية والهند والصين خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بما يخدم أهداف التنمية المحلية ومبادئ ثورة 30 يونيو دعم استراتيجية مصر 2030 وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتطوير وإصلاح عمل الإدارة المحلية في جميع المحافظات.

كما حققت وزارة التنمية المحلية العديد من النجاحات المهمة بالتعاون مع الوزارات المصرية الشريكة وبدعم مباشر من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، ومن بين تلك النجاحات فوز مصر باستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي 2024 والدورة العاشرة لقمة المدن الإفريقية 2025 وذلك بعد النجاح الكبير والثقة الدولية في الدولة المصرية وقيادتها ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد النجاح في استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ العام الماضي.

وعملت الوزارة على تعزيز شراكتها مع الدول والمنظمات الإفريقية في مجال المحليات واستضافت العديد من الوفود والكوادر المحلية الإفريقية لنقل وتبادل الخبرات في مجال التنمية المحلية بالإضافة إلى تعاون الوزارة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في نقل تجربة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوى الدول الإفريقية بما يحقق طموحات وآمال شعوبها ويساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين من أبناء قارة إفريقيا.

كما عززت وزارة التنمية المحلية ووظفت الشراكات الدولية المتنوعة التي أقامتها في توفير العديد من البرامج التدريبية في مصر والمنح التدريبية بالخارج للكوادر المحلية بالمحافظات وذلك مع بعض الجهات الدولية المهمة وعلى رأسها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واتحاد البلديات الهولندية وبرنامج الأغذية العالمي، وخدمة المواطن وتنفيذ رؤية وخطط الوزارة في كل المجالات عبر برامج ومشروعات متنوعة يتم تنفيذها على أرض المحافظات المصرية.

وساهمت ثورة 30 يونيو في تبني وزارة التنمية المحلية استراتيجية تعاون وسياسة منفتحة على كل الشركاء الدوليين والدول العربية والإفريقية والآسيوية وخلق شراكات مهمة يتم توظيفها بصورة مختلفة بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ويدعم أهداف وخطط وبرامج التنمية المحلية.

كما ستشهد الفترة المقبلة استضافة الوزارة لوفود رفعية المستوى من دول إفريقية مثل تشاد وتنزانيا لتبادل الخبرات في مجالات عمل الإدارة المحلية وبصفة خاصة "حياة كريمة" حيث استضافت الوزارة وفودا وزارية رفيعة المستوى من مدغشقر والكاميرون لبناء شراكات ومصالح مشتركة تحقق تطلعات شعوب القارة.

كما جاءت مشاركة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في جلسات قمة المناخ بشرم الشيخ لتأكيد أهمية دور المحليات في مواجهة التغيرات المناخية وعقد لقاءات نوعية رفيعة المستوى من العديد من رؤساء الوفود والمشاركين والمنظمات الدولية والإقليمية للاتفاق على آليات تعاون مشترك.

وشهدت تلك الفترة أيضا مشاركات دولية فاعلة في فعاليات الدورة الثانية، لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات "UN-HABITAT" والتي عقدت في دولة كينيا وعقد لقاءات مهمة مع وفود من كينيا وزامبيا وماليزيا وغيرها من الدول الإقليمية والدولية ولقاءات مع ميمونة محمد شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى الزيارة المهمة التي أجراها وزير التنمية المحلية إلى دولة كوريا الجنوبية للمشاركة في المؤتمر العالمي للمدن والحكومات العالمية وعقد العديد من اللقاءات مع كبار المسئولين في منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية ولقاءات مع المحافظين وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزير الأمن والسلامة الداخلية بكوريا الجنوبية (المعني بملف التنمية المحلية).

وستشهد الفترة القادمة البناء على النجاحات والإنجازات التي حققتها الوزارة في فترة تولي الرئيس السيسي للمسئولية في العديد من المجالات والمشروعات والبرامج، واستمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية للترتيب لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي 2024 وقمة المدن الإفريقية 2025 ومؤتمر إفريقيا الأول للمخلفات الصلبة قبل نهاية عام 2023.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حرصت خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز تعاونها مع الشركاء الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة وبرامج التعاون ووكالاتها الدولية العاملة في مصر بهدف تعزيز برامج الوزارة ومشروعاتها ونقل الخبرات الدولية والإقليمية وتأهيل وتدريب كوادر الوزارة والمحافظات، بما يحقق استراتيجية الوزارة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مختلف مجالات عمل الوزارة ومشروعاتها .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة نجحت في تنظيم مؤتمرات وفاعليات دولية منها يوم المدن العالمى بالأقصر بالتنسيق مع الأمم المتحدة واستضافة اجتماع الدورة الرابعة للجنة الثامنة التابعة للاتحاد الإفريقي والمعنية بموضوعات الخدمة العامة، والحكم المحلي واللامركزية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس الوزراء.

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية تعمل عبر استراتيجية واضحة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتكريس الدور المصري المحوري في القارة الإفريقية والوقوف بجوار الأشقاء الأفارقة ونقل خبراتها لهم في مختلف مجالات عمل الإدارة المحلية والتجارب المصرية الرائدة وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تسعى الوزارة لنقل تجربة حياة كريمة للدول الإفريقية واستعراض دور الوزارة في متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية وتوفير الخدمات الأساسية منها السكن الكريم والصرف الصحي ومياه الشرب والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل لأبناء القرى لتحسين دخل الأسر.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة على أتم استعداد لنقل خبراتها إلى دول قارة إفريقيا فيما يخص تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" حيث أن تلك المبادرة تعد أيقونة من أيقونات نجاح الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة وهي مبادرة يمكن نقلها لجميع الدول الإفريقية لتحقيق طموحات شعوب القارة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك تعاونا واتصالات مع الجانب الكاميروني لتبادل الخبرات والتجارب في مجال الزراعة والمياه والتنمية والإدارة المحلية ومبادرة "حياة كريمة" في إطار تعريف البلدان الإفريقية بنماذج مشابهة من النجاحات والمبادرات المصرية، خاصة في ضوء إطلاق مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا" على هامش مؤتمر قمة المناخ العالمية COP27 في شرم الشيخ.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك تعاونا مهما بين الوزارة واتحاد البلديات الهولندية في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات.

وقال اللواء هشام آمنة إن وزارة التنمية المحلية حرصت خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ cop 27 بمدينة شرم الشيخ طرح عدد من المبادرات بالتعاون مع الشركاء الدوليين لخدمة أهداف القارة الإفريقية على المستوى المحلي وعلى رأسها "حياة كريمة" والمخلفات والتغير المناخي والمدن الخضراء والمستدامة.

وتضمنت مجالات عمل الوزارة، خلال السنوات الماضية، التعاون مع برنامج الأغذية العالمي أيضا في تنفيذ مبادرة لتمكين وتعزيز قدرات المرأة وإنشاء منصة "أيادي مصر" الإلكترونية والاستعانة بشركة متخصصة تابعة لوزارة الاتصالات لتأسيس المنصة لتتيح فرصة لتسويق السلع والمنتجات اليدوية، ودعم البرنامج لصندوق التنمية المحلية بمبلغ 5 ملايين جنيه لتقديم القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما يتم التنسيق مع الوزارات المختلفة تنفيذا للتكليفات الرئاسية بإقامة معارض دولية في الخارج والمشاركة فيها وتأسيس وحدة مركزية ووحدات فرعية بالمحافظات لتطوير الوحدات المحلية وتأهيل المرأة الريفية لدعم برامج حياة كريمة، كما يتضمن التعاون مع برنامج الأغذية التعاون في مجال الرقمنة إنشاء بوابة الجيومكانية مع البرنامج.

وحول التعاون مع الاتحاد الأوروبي والجهات الأوروبية الأخرى، يتضمن ذلك مشروعات مثل: (تطهير مصرف كتشينر - تدريب الكوادر المحلية والعاملين بالوزارة بالاستعانة بخبراء من الاتحاد الأوروبي في مجالات التخصص مثل المخلفات الصلبة - التعاون في برنامج مع وزارة البيئة الأسكتلندية - شراكة استراتيجية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية حيث تم دعم إقامة مؤتمر يوم المدن العالمي في أكتوبر 2021 بمدينة الأقصر بمشاركة دولية واسعة وعقد ندوة تعريفية عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبمشاركة رئيس الوزراء والمشاركة مع البرنامج في حضور أعمال المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر في بولندا).

وفيما يخص العلاقات مع الجانب الإفريقي، شهدت تلك الفترة تأسيس التعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية عبر توقيع اتفاقية مقر إنشاء فرع المنظمة لإقليم الشمال "نارو" بمحافظة القاهرة لدعم العلاقة بين المنظمة ووزارة التنمية المحلية والمساهمة في طرح عدد من المبادرات الرئاسية والجهود المصرية لمواجهه كوفيد-19 وفي مؤتمر التنمية الاقتصادية للمدن الوسيطة وتقديم برامج مبادرة "حياة كريمة" من القمة الإفريقية للمدن الإفريقية التي عقدت في مدينة كيسومو الكينية في يونيو 2022.

كما عقدت الوزارة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية دورية تدريبية في مركز التنمية المحلية بسقارة لتأهيل كوادر التنمية المحلية الإفريقية لمواجهة كل التحديات ضمن برنامج شامل للعلوم الحديثة المرتبطة بالرقمنة، وتحديات التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والعمل المشترك لمواجهة الجوائح الصحية والتغييرات المناخية والتنمية الاقتصادية والهجرة والنزوح بسبب تلك التغييرات المناخية.

كما تضمنت أيضا أنشطة التعاون الدولي خلال السنوات الماضية فتح مجالات شراكة مع العديد من الدول منها (الهند - الصين - فيتنام - كوريا الجنوبية) في الجانب الآسيوي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال برامج التدريب التي تعقد في إطار برنامج التنمية الأمريكي أو من خلال مؤسسات إقليمية ودولية بما يساهم في تعزيز العلاقات مع تلك المؤسسات لتشمل العديد من الأنشطة والمجالات الأخرى لدعم الجهود في المجالات التنموية.