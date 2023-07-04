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سويلم يتفقد منشآت الري والترع ويطمئن على التصرفات والمناسيب بالغربية والدقهلية

11:06 ص الثلاثاء 04 يوليو 2023

الدكتور هاني سويلم

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كتب- أحمد السعداوي:

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى محافظة الغربية لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار جولات الوزير التفقدية بمختلف محافظات الجمهورية.

والتقى سويلم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير.

وسيقوم وزير الري بتفقد عدد من منشآت الري والترع بزمام محافظتَي الغربية والدقهلية؛ للاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب واستقرار الجسور، وأعمال التطهيرات، وحالة المنشآت المائية.

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الدكتور هاني سويلم منشآت الري والترع الغربية الدكتور طارق رحمي

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