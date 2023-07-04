يوم لا يُنسى.. وزير الأوقاف يعلن رسميًا الانتقال الكامل للعمل من العاصمة الإدارية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التهنئة لجميع العاملين بالوزارة بمناسبة الانتقال للعمل من العاصمة الإدارية.

وقال وزير الأوقاف عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم:"

إنه اليوم الثلاثاء ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ الموافق ٤ /٧/ ٢٠٢٣م بدء عملنا الرسمي كاملا من العاصمة الإدارية الجديدة، وهو بالطبع يوم لا ينسى ولن ينسى بإذن الله تعالى في تاريخ الأوقاف، و هو انتقال حقيقي نحو الإدارة الحديثة و الجمهورية الجديدة، يتزامن مع احتفال الدولة المصرية بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيه التي أنقذت مصر من حكم الجماعة إلى بناء الدولة".

وتابع:"يطيب لي أن أهنئ جميع العاملين بالأوقاف بهذه النقلة الحضارية، سائلا الله عز وجل أن نكون جميعا على مستوى هذه النقلة الحضارية، و أن يجعل سبحانه وتعالى هذه الانطلاقة للإدارة المصرية من العاصمة الإدارية الجديدة فاتحة خير على مصر وأهلها أجمعين و أن يوفقنا جميعا لخدمة ديننا و وطننا وان يرزقنا بفضله وواسع كرمه التوفيق والسداد وحسن القصد والقبول".