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"محلية النواب" تؤجل مناقشة تعديلات قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

02:30 ص الثلاثاء 04 يوليه 2023

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

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كتب- نشأت علي:
قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، تأجيل اجتماعات مناقشة تعديلات قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة والذى كان مقررًا عقدهم اليوم الثلاثاء وذلك لمزيد من الدراسة والتحضير والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية بالتطبيق.

وكان رئيس مجلس النواب، فى جلسة البرلمان التي عقدت يوم 20 يونيو قد أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

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لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب أملاك الدولة الخاصة أحمد السجينى

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