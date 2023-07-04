"الزراعة": البنك الإسلامي للتنمية يكرم بعثة الأطباء البيطريين المصرية المشاركة في موسم الحج



كتب- أحمد مسعد:

كرم البنك الإسلامي للتنمية أعضاء البعثة المصرية للإشراف على الهدي والأضاحي خلال فترة الحج الموسم الحالي وذلك على ما تم تقديمة من تفانى وإتقان في العمل داخل المجازر السعودية في الكشف على هذا العدد الضخم من الأضاحي والصدقات.

وقال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأنه تم توجيه الشكر والتقدير للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على الدعم المقدم منه للتعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي في مجالات الزراعة المختلفة وخاصة بتبادل الخبرات والكفاءات والمهارات المطلوبة للكشف على لحوم الهدى والأضاحى والصدقات بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف «صابر» عن هذا التكريم يأتي لما يتمتع به الجانب المصري من وجود أطباء بيطريين يتمتعون بالكفاءة العالية والمهارات الجيدة والخبرات الطويلة في مجال الكشف على اللحوم وأعمال المجازر، مشيرا إلى إنه تم خلال أعمال البعثة المصرية للهدى والأضاحى الكشف على أكثر من 800 ألف رأس من الأغنام بموسم الحج هذا العام .

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن البعثة المصرية تشارك بنحو 306 من الأطباء البيطريين في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والأضاحى خلال موسم الحج هذا العام تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية للإشراف على الهدى والأضاحى بتوقيع الكشف الصحي على الحيوانات الحية والتأكد من سلامتها الصحية الظاهرية وصلاحيتها الشرعية.

وأشار «صابر» إلى أن البعثة المصرية قامت بمتابعة عملية الذبح والكشف على اللحوم للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية فضلًا عن جودتها والتأكد من حفظها بالطريقة الأمثل، في إطار الدور الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية فيما يخص إدارة لحوم الهدي والأضاحي.

ولفت رئيس هيئة الخدمات البيطرية بأنه تم تقديم الشكر والتقدير للبنك الإسلامي وللجانب السعودي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا التقدم والازدهار للمملكة العربية السعودية لما تقدمه من خدمات لضيوف الرحمن من الحجيج من جميع أنحاء العالم.