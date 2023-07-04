موعد إعلان نتيجة رياض الأطفال 2023/2024
كتبت - منة الله عبدالرحمن:
بدأ أولياء الأمور الذين قاموا بالتقديم الالكتروني لابنائهن بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023/2024، في البحث عن موعد إعلان نتيجة رياض الأطفال 2023/2024.
يرصد" مصراوي" خلال تلك التقرير، نتيجة رياض الأطفال 2023/2024.
من المقرر أن تعلن مديريات التربية والتعليم على مستوى محافظات الجمهورية، نتيجة المرحلة الأولى للقبول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023/2024 أواخر شهر أغسطس القادم 2023.
موقع الاستعلام عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال 2023/2024
وسيتم إعلان نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023/2024، على الموقع الخاص بكل مديرية تعليمية.
وأشارت مديريات التربية والتعليم، إلى أنه في حالة قبول الطلب لا بد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.
و أوضحت المديريات، أنه سيتم دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يوما وإلا يعتبر القبول لاغيا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.
سوق مصراوى
-
أفخر العطور الرجالية لصيف منعش وبأقل من 200 جنيهتفاصيل
-
أفضل لاب توب للعمل والدراسة.. بقسط شهري يبدأ من 178 جنيهاتفاصيل
-
3 أسرار للحصول على شعر كيرلي صحي وطبيعي في الصيفتفاصيل
-
أقوي مبيدات للصراصير والنمل وحشرات الصيف بأسعار تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
متنقل وموفر للكهرباء.. أفضل أنواع مبردات الهواءتفاصيل
-
أحدث صيحات البنطلون الجينز للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 199 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: