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موعد إعلان نتيجة رياض الأطفال 2023/2024

04:00 ص الثلاثاء 04 يوليو 2023

قاعة رياض اطفال باحدي المدارس

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كتبت - منة الله عبدالرحمن:
بدأ أولياء الأمور الذين قاموا بالتقديم الالكتروني لابنائهن بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023/2024، في البحث عن موعد إعلان نتيجة رياض الأطفال 2023/2024.

يرصد" مصراوي" خلال تلك التقرير، نتيجة رياض الأطفال 2023/2024.

من المقرر أن تعلن مديريات التربية والتعليم على مستوى محافظات الجمهورية، نتيجة المرحلة الأولى للقبول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023/2024 أواخر شهر أغسطس القادم 2023.

موقع الاستعلام عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال 2023/2024

وسيتم إعلان نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023/2024، على الموقع الخاص بكل مديرية تعليمية.

وأشارت مديريات التربية والتعليم، إلى أنه في حالة قبول الطلب لا بد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

و أوضحت المديريات، أنه سيتم دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يوما وإلا يعتبر القبول لاغيا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

سوق مصراوى

رياض الأطفال التقديم الالكتروني نتيجة رياض الأطفال

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