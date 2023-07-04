كتبت - منة الله عبدالرحمن:

بدأ أولياء الأمور الذين قاموا بالتقديم الالكتروني لابنائهن بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023/2024، في البحث عن موعد إعلان نتيجة رياض الأطفال 2023/2024.

يرصد" مصراوي" خلال تلك التقرير، نتيجة رياض الأطفال 2023/2024.

من المقرر أن تعلن مديريات التربية والتعليم على مستوى محافظات الجمهورية، نتيجة المرحلة الأولى للقبول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023/2024 أواخر شهر أغسطس القادم 2023.

موقع الاستعلام عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال 2023/2024

وسيتم إعلان نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023/2024، على الموقع الخاص بكل مديرية تعليمية.

وأشارت مديريات التربية والتعليم، إلى أنه في حالة قبول الطلب لا بد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

و أوضحت المديريات، أنه سيتم دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يوما وإلا يعتبر القبول لاغيا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.