وزيرة الهجرة: الاستحقاق الرئاسي القادم شديد الأهمية.. وأدعو المصريين بالخارج للمشاركة بكثافة

كتب- إسلام لطفي:

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، خصوصية الروابط التي تجمع أبناء الجاليات المصرية في الخارج والدولة المصرية، في ضوء حرص القيادة السياسية للدولة على رعاية كل أبناء مصر في أي مكان حول العالم.

وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها جلسة المحور السياسي ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج بمشاركة أكثر من ألف مصري ومصرية من قرابة 56 جالية حول العالم، أن البعض قد يستهدف علاقة المصريين بالخارج بوطنهم الأم ببعض الشائعات، مشددة على حرصها على التواصل بشكل مستمر مع أبناء الجاليات المصرية في الخارج درءً لتلك الشائعات في مهدها.

وأشارت إلى أن الاستحقاق الرئاسي القادم شديد الأهمية، داعية جموع المصريين في الخارج للمشاركة فيه بكثافة، والإدلاء بآرائهم بكل حرية.