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تخفيف الأحمال.. جدول انقطاع الكهرباء بالمهندسين

08:23 م الإثنين 31 يوليو 2023
  • عرض 12 صورة
    جدول انقطاع الكهرباء بالمهندسين
  • عرض 12 صورة
    جدول انقطاع الكهرباء بالمهندسين
  • عرض 12 صورة
    جدول انقطاع الكهرباء بالمهندسين
  • عرض 12 صورة
    جدول انقطاع الكهرباء بالمهندسين
  • عرض 12 صورة
    جدول انقطاع الكهرباء بالمهندسين
  • عرض 12 صورة
    جدول انقطاع الكهرباء بالمهندسين
  • عرض 12 صورة
    جدول انقطاع الكهرباء بالمهندسين
  • عرض 12 صورة
    جدول انقطاع الكهرباء بالمهندسين
  • عرض 12 صورة
    جدول انقطاع الكهرباء بالمهندسين
  • عرض 12 صورة
    جدول انقطاع الكهرباء بالمهندسين
  • عرض 12 صورة
    جدول انقطاع الكهرباء بالمهندسين
  • عرض 12 صورة
    جدول انقطاع الكهرباء بالمهندسين
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القاهرة - مصراوي:

أعلن مجلس الوزراء، الاثنين، خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بداية من الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه تم نشر خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

وينشر مصراوي خطة تخفيف الأحمال في منطقة المهندسين بالجيزة، بعد قيام شركة الكهرباء بتوزيع جدول الانقطاعات بين مناطق محافظة الجيزة..

سوق مصراوى

تخفيف الأحمال جدول انقطاع الكهرباء جداول انقطاع الكهرباء جداول قطع الكهرباء جدول قطع الكهرباء خطة تخفيف أحمال منطقة المهندسين

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