بالاسم والساعة.. أول مناطق تبدأ تنفيذ جدول قطع الكهرباء
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كتب- محمد عمارة:
أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.
وينشر مصراوي أول مناطق تبدأ تنفيذ جدول انقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية لمدة ساعة، والتي تبدأ من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة الواحدة.
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