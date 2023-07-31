إعلان

BBC

"التموين": شراء 150 ألف طن سكر خام برازيلي

07:48 م الإثنين 31 يوليه 2023

وزارة التموين والتجارة الداخلية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى فبراير 2024 بخلاف التعاقدات الحالية.

وأوضحت الوزارة، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد من سلعة السكر، فقد تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل بالممارسة والوصول خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023.

سوق مصراوى

وزارة التموين سكر خام برازيلي المخزون الاستراتيجي من السكر العامة للسلع التموينية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

جدول ومواعيد قطع الكهرباء بكافة الشوارع والمناطق في المحافظات (اضغط هنا)