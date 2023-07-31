"التموين": شراء 150 ألف طن سكر خام برازيلي
القاهرة- أ ش أ:
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى فبراير 2024 بخلاف التعاقدات الحالية.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد من سلعة السكر، فقد تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل بالممارسة والوصول خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023.
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