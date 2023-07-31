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بالمواعيد.. جدول انقطاعات الكهرباء بمحافظة سوهاج

07:25 م الإثنين 31 يوليه 2023

كهرباء سوهاج

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كتب - محمد سامي:

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وينشر مصراوي خطة تخفيف الأحمال فى محافظة سوهاج والتي قامت من خلال شركة كهرباء القناة بتوزيع جدول الانقطاعات بين مراكز المحافظة.

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