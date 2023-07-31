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ننشر جدول قطع الكهرباء في وسط البلد والسيدة زينب وحلوان

06:47 م الإثنين 31 يوليو 2023
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وينشر مصراوي وفق بيان حكومي، جدول تخفيف الأحمال في محافظة القاهرة بمناطق وسط البلد والسيدة زينب والمعادي وحلوان والزمالك وفقا للجدول، ويبدأ انقطاع التيار لمدة ساعة على مدار اليوم في مناطق مختلفة.

سوق مصراوى

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