وزير الزراعة يتفقد برامج إنتاج التقاوي ويبحث تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتخفيف الأحمال

كتب- أحمد مسعد:

تفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، اليوم الاثنين بعض البرامج البحثية لإنتاج التقاوي بمركز البحوث الزراعية، حيث وجه ببذل المزيد من الجهد والاهتمام بالأبحاث التطبيقية التي تسهم في استنباط الأصناف الجديدة من التقاوي والبذور للمحاصيل الاستراتيجية التي تتواكب مع التيارات المناخية وتسهم في ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

كما وجه وزير الزراعة باستخدام أساليب الري الحديثة بكل المحطات البحثية والأراضي التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

في سياق آخر، عقد القصير اجتماعا مع قيادات وزارة الزراعة لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الطاقة، حيث وجه باتخاذ كافة الإجراءات بهذا الشأن ومنها ترشيد استخدام المصاعد وتخيف الإضاءة وأجهزة التكييف، بما لا يخل بحسن سير وانتظام العمل، وكذلك تخفيف العمالة اعتبارا من الأحد القادم بالنسبة للإدارات التي لا تتعامل مع الجماهير.

وأكد الوزير أن كل قيادة مسئولة عما يخصها في تنفيذ هذه التوجيهات، كل في نطاق اختصاصه، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ ذلك في كل الإدارات التابعة لوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، وجه وزير الزراعة أيضا بالاهتمام بملف رفع كفاءة الأصول، حتى تحقق الأهداف المرجوة منها سواء في تحقيق إيرادات للدولة أو توفير فرص عمل للشباب.

واختتم القصير توجيهات بأن الدولة في ظروف تحتاج من الجميع العمل بإخلاص وتفاني لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.