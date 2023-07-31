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تخفيف الأحمال.. جدول انقطاعات الكهرباء بمحافظة الجيزة

05:55 م الإثنين 31 يوليو 2023

قطع الكهرباء

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كتب - محمد سامي:
أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.
وينشر مصراوي خطة تخفيف الأحمال فى محافظة الجيزة والتي قامت من خلال شركة كهرباء القناة بتوزيع جدول الانقطاعات بين مراكز المحافظة.

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انقطاع الكهرباء كهرباء الجيزة تخفيف الأحمال ترشيد الكهرباء

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