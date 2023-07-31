بالمواعيد والمناطق.. تعرف على جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة البحيرة
كتب - محمد سامي ومحمد غايات:
أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.
وينشر مصراوي خطة تخفيف الأحمال فى محافظة البحيرة والتي قامت من خلال شركة كهرباء القناة بتوزيع جدول الانقطاعات بين مراكز المحافظة.
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