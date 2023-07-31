الرئيس السيسي يستقبل "أبو مازن" ويؤكد دعم مصر الثابت والتاريخى للشعب الفلسطينى
كتب - محمد سامي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الرئيس رحب بالرئيس الفلسطينى فى مصر، مؤكدًا دعم مصر الثابت والتاريخى للشعب الفلسطينى الشقيق، ومعربًا عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذى انعقد يوم أمس بمدينة العلمين الجديدة بحضور الرئيس الفلسطينى، خاصةً ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من 235 جنيها.. أفضل ثلاجة للحفاظ على الطعام عند قطع الكهرباءتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أحدث صيحات الملابس الرياضية للنساء لصيف 2023تفاصيل
-
بخصم حتى 24%.. أفضل حفاضات أطفال مريحة ولا تسبب حساسيةتفاصيل
-
أفضل أنواع شيكولاته خالية من السكر للدايت والنباتيينتفاصيل
-
كيف تكسب قلب مواليد برج الأسد بسهولة؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: