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الرئيس السيسي يستقبل "أبو مازن" ويؤكد دعم مصر الثابت والتاريخى للشعب الفلسطينى

04:13 م الإثنين 31 يوليه 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمد سامي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الرئيس رحب بالرئيس الفلسطينى فى مصر، مؤكدًا دعم مصر الثابت والتاريخى للشعب الفلسطينى الشقيق، ومعربًا عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذى انعقد يوم أمس بمدينة العلمين الجديدة بحضور الرئيس الفلسطينى، خاصةً ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن فلسطين

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