الدولة واقفة على رجلها.. وزير المالية: مصر في طريقها لحل مشكلاتها الاقتصادية

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم كله.

وأضاف معيط، خلال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة، الذي نظمته وزارة الهجرة، اليوم الإثنين، أن الدولة المصرية نجحت في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية في السنوات الماضية وصلت حتى 6.6%، لافتًا إلى أن معدلات النمو تأثرت قليلاً بالظروف الاقتصادية العالمية، لكن مصر لا تزال تسير في الطريق السليم.

وتابع الوزير بأن النمو الاقتصادي خلق الملايين من فرص العمل، والمشروعات الجديدة التي حققت طفرة في كل المجالات، رغم أن الكثافة السكانية في مصر ومعدلات المواليد لا تزال مرتفعة.

وأكد معيط أن مصر في طريقها لحل مشكلاتها الاقتصادية في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن "الدولة المصرية واقفة على رجلها" وأن مرحلة الاستقرار التي تشهدها الدولة تُمهد لمزيد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة.

وأوضح وزير المالية أن التحدي الأكبر هو كيفية تمويل النمو، مشيرًا إلى أن الدولة تدرك أهمية توسع القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأنها نجحت في تحقيق فائض أولي قدره 1.7% مقارنة من الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يعني أن إيرادات الدولة غطت مصروفاتها دون حساب "خدمة الدين".

وأوضح معيط أنه لولا تداعيات فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتطورات الأزمة الاقتصادية العالمية؛ لتحسنت الظروف الاقتصادية لمصر أكثر وأكثر، إلا أن الدولة مستمرة في مسيرة النمو، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، دعمًا لقوة الاقتصاد المصري.

وتوقع الوزير انخفاض أسعار النفط، وتحسن أسعار الغذاء، وتكلفة التمويل خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار متوقع في الظروف الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وبدأت فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من أكثر من 56 جالية مصرية في الخارج، بمناقشة المحور الاقتصادي، والحديث عن أداء الاقتصاد المصري، والسياسات النقدية، ومناخ الاستثمار، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وطارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.